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Заря - Колос, фото
25 октября 2021, 00:31
Заря в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Колос и добилась минимальной победы.
Единственный гол во встрече состоялся в конце первой половины игры — взятием ворот отметился Сайядманеш.
Обзор матча:
Заря — Колос 1:0
Гол: Сайядманеш, 38
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Сайядманеш, Булеца, Цвек, Лунев (Фримпонг, 87) — Гладкий, Шахаб (Кристиан, 73).
Колос: Фесюн — Ром, Павловец, Новак, Черноморец — Ильин (Велетень, 84), Милько, Богданов (Нуриев, 84), Чурко (Ситчинава, 73) — Лысенко, Ренан (Костышин, 58).
Предупреждения: Гладкий, Хомченовский, Шахаб — Черноморец