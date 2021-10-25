УАФ назначила официальных лиц на матчи национального Кубка.
александр дердо, фото металлист 1925
25 октября 2021, 13:18
Украинская ассоциация футбола назначила официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины.
Данный этап национального Кубка разбит на три игровых дня — со вторника, 26 октября — по четверг, 28 октября.
26 октября (вторник)
Металлист 1925 — Александрия 19:30 — Дмитрий Бондаренко (Одесса);
27 октября (среда)
Верес — Ворскла 14:00 — Виталий Романов (Днепр);
Мариуполь — Динамо Киев 17:00 — Андрей Коваленко (Полтава);
Черноморец — Шахтер 19:30 — Андрей Шандор (Львов);
28 октября (четверг)
Альянс — ПФК Львов 14:00 — Александр Дердо (Черноморск);
ЛНЗ — СК Днепр-1 — перенесен;
Рух — Заря 19:00 — Владимир Новохатный (Киев);
Металлист — Колос 19:30 — Геннадий Серпутько (Одесса).