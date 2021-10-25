Украинская ассоциация футбола назначила официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины.

Данный этап национального Кубка разбит на три игровых дня — со вторника, 26 октября — по четверг, 28 октября.

26 октября (вторник)

Металлист 1925 — Александрия 19:30 — Дмитрий Бондаренко (Одесса);

27 октября (среда)

Верес — Ворскла 14:00 — Виталий Романов (Днепр);

Мариуполь — Динамо Киев 17:00 — Андрей Коваленко (Полтава);

Черноморец — Шахтер 19:30 — Андрей Шандор (Львов);

28 октября (четверг)

Альянс — ПФК Львов 14:00 — Александр Дердо (Черноморск);

ЛНЗ — СК Днепр-1 — перенесен;

Рух — Заря 19:00 — Владимир Новохатный (Киев);

Металлист — Колос 19:30 — Геннадий Серпутько (Одесса).