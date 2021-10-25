В черкасской команде вспышка коронавируса.
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25 октября 2021, 08:48
Матч 1/8 финала Кубка Украины между черкасским ЛНЗ и СК Днепром-1 перенесен на неопределенный срок.
Поединок, который был запланирован на четверг, 28 октября, не состоится в назначенный срок по причине вспышки коронавируса в черкасском клубе. Об этом сообщает официальный сайт Днепра-1.
Новая дата поединка будет известна позже.
Ранее были перенесены матчи Второй Лиги с участием ЛНЗ — против черкасского Днепра и винницкой Нивы.