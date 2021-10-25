Украина

В черкасской команде вспышка коронавируса.

Матч 1/8 финала Кубка Украины между черкасским ЛНЗ и СК Днепром-1 перенесен на неопределенный срок.

Поединок, который был запланирован на четверг, 28 октября, не состоится в назначенный срок по причине вспышки коронавируса в черкасском клубе. Об этом сообщает официальный сайт Днепра-1.

Новая дата поединка будет известна позже.

Ранее были перенесены матчи Второй Лиги с участием ЛНЗ — против черкасского Днепра и винницкой Нивы.