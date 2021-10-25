Украина

Причина — эпидемиологическая ситуация в Донецкой области.

В 1/8 финала Кубка Украины Мариуполь примет на своем поле киевское Динамо.

В связи с "красной зоной", которая действует на территории Донецкой области, поединок пройдет без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт "азовцев".

На матч будут допущены представители СМИ, которые имеют "зеленый" COVID-сертификат о вакцинации или справку об отрицательном ПЦР-тестировании, которое сделано не более, чем за 72 часа до матча.

Игра состоится в среду, 27 октября в 17:00.