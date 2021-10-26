Украина

Хавбек Александрии поделился своими мыслями перед игрой в Кубке Украины.

Полузащитник Александрии Олег Кожушко прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Кубка Украины против харьковского Металлиста 1925.

"Металлист-1925 — хорошая команда, на них приятно смотреть. Они играют в футбол, и делают это здорово. Лично мне импонирует их игра. Смотрели их последний матч, в котором они обыграли Ингулец (4:0). В чемпионате у соперника сейчас очень хороший ход, команда заслуживает только комплиментов.

Пять наших игроков, которые играли в основном составе в последнем матче чемпионата, остались в Александрии. Но у нас все ребята достойны выходить в старте и настроены побеждать", — приводит слова Кожушко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Металлист 1925 — Александрия состоится сегодня, 26 октября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.