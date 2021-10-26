Украина

Наставник "азовцев" поделился своими мыслями накануне кубкового матча с Динамо.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо, после чего "азовцы" сыграют с "бело-синими" в чемпионате.

"Считаю, в физическом компоненте мы полностью переиграли Верес и не было усталости во втором тайме, где мы полностью владели инициативой. Единственное исключение по сравнению с первым таймом заключалось в том, что соперник глубже сел в оборону. А для того, чтобы вскрыть такие оборонительные редуты, необходимо хорошее быстрое поле.

В Луцке же газон был не в лучшем состоянии. На мой взгляд, УПЛ необходимо подтянуть этот момент. Если мы хотим чтобы украинский футбол был качественным и интересным, то нужны соответствующие поля. На таком поле как в Луцке тяжело было демонстрировать быстрый комбинационный футбол – мяч постоянно замедлялся. Но все-таки я не согласен в том, что мы в чем-то уступили Вересу. Мы уступили только в тех моментах, когда нам забивали голы. В тех эпизодах мы действительно не доработали. Но это касается не физических кондиций, а скорее физической крепости наших молодых ребят. Нужно было доигрывать эпизоды до конца, по-мужски. Непосредственно же физической готовностью, повторюсь, мы были довольны, и до 70 минуты необходимости проводить замены у нас не было.

Два предстоящих матча с Динамо? Мы постараемся дать бой в двух играх. Для этого же и существует футбол – чтобы играть до конца в каждой игре. Мы будем играть на победу в двух играх!

Ротация? В составе будут изменения. Это естественно и логично. Играть через два дня следующий матч – тяжело. И, безусловно, мы этот фактор учтем и внесем коррективы в тактику на каждую игру и стратегию двух игр. Будем думать. Это будут интересные игры.

Психологическая ситуация в команде? Путь один – это победы! Во-вторых, я действительно общался с руководством и мы пришли к такому пункту, что команде зимой необходимо будет усиление. Но до зимы у нас еще будут игры, в которых мы должны взять максимум очков. И мы будем к этому стремиться!", — приводит слова Маркевича пресс-служба Мариуполя.

Напомним, матч Мариуполь — Динамо состоится завтра, 27 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.