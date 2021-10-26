Украина

Защитник "горняков" поделился своими мыслями после игры с Ворсклой.

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал победу своей команды в матче двенадцатого тура УПЛ против Ворсклы (2:0).

"Конечно, мне понравилась Ворскла. Как такие команды могут не нравиться, которые играют с тобой в открытый футбол, которые тебя прессингуют, которые пытаются контролировать мяч. У нас таких команд очень мало в чемпионате. Могу назвать Ворсклу и Зарю. Даже Динамо не играет так открыто с нами.

Конечно, приятно выходить играть против таких команд. Можно только хвалить такие команды, которые действительно выходят и играют в футбол с Шахтером, а не закрывается 10 человек сзади и сидят ждут какую-то контратаку, полумомент. Поэтому, конечно, это приятно.

Сейчас главное восстановиться, скоро матч в Кубке Украины. Это очень важный для нас турнир. Если не ошибаюсь, мы его уже два года не брали. Конечно, надо возвращать титулы. Мы очень голодны к победам, к трофеям. Готовимся к следующему матчу", — сказал Бондарь в эфире программы Футбольный формат.

Ранее Football.ua составил символическую сборную 12 тура УПЛ.