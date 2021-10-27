Хавбек киевлян поделился впечатлениями после кубкового матча.
Денис Антюх, ФК Динамо
27 октября 2021, 23:36
Полузащитник Динамо Денис Антюх прокомментировал победу над Мариуполем (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
"Волновался ли перед матчем? Нет, все нормально, уже прошло много времени, так что волнения не было.
Повлияла ли погода? Нет, к такой погоде мы уже привыкли.
Конечно, хотелось бы сыграть лучше и забить. Но главное, что команда победила. А игру мы позже разберем и посмотрим на ошибки.
Насыщенный график? Не знаю, это решит тренерский штаб. Возможно, где-то нужно сбросить нагрузки, а где-то – добавить. Сейчас вернемся в Киев, восстановимся и будем готовиться к следующей игре.
Конечно, с болельщиками всегда приятно играть. Атмосфера совсем другая. А при пустых трибунах такое ощущение, что находишься на тренировке", – приводит слова Антюха официальный сайт клуба.
Антюх присоединился к Динамо летом 2021 года из Колоса. В текущем сезоне 24-летний игрок провел два поединка в футболке "бело-синих".