Украина

Хавбек киевлян поделился впечатлениями после кубкового матча.

Полузащитник Динамо Денис Антюх прокомментировал победу над Мариуполем (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

"Волновался ли перед матчем? Нет, все нормально, уже прошло много времени, так что волнения не было.

Повлияла ли погода? Нет, к такой погоде мы уже привыкли.

Конечно, хотелось бы сыграть лучше и забить. Но главное, что команда победила. А игру мы позже разберем и посмотрим на ошибки.

Насыщенный график? Не знаю, это решит тренерский штаб. Возможно, где-то нужно сбросить нагрузки, а где-то – добавить. Сейчас вернемся в Киев, восстановимся и будем готовиться к следующей игре.

Конечно, с болельщиками всегда приятно играть. Атмосфера совсем другая. А при пустых трибунах такое ощущение, что находишься на тренировке", – приводит слова Антюха официальный сайт клуба.

Антюх присоединился к Динамо летом 2021 года из Колоса. В текущем сезоне 24-летний игрок провел два поединка в футболке "бело-синих".