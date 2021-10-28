Украина

Защитник "горняков" поделился своими мыслями после игры с Черноморцем.

Защитник донецкого Шахтера Витао прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против одесского Черноморца (3:0).

"Сегодня был непростой поединок, соперник продемонстрировал свой стиль – нам было нелегко. Одесситы закрывались в обороне, изредка выходя в контратаки. Во втором тайме мы вернулись к своей настоящей игре, одержали победу и прошли в 1/4 финала Кубка.



Причины проблем в первом тайме? Черноморец играл очень закрыто, сложно в таких матчах вскрывать оборону. Когда соперник ставит автобус у своих ворот, тяжело находить свободные зоны. Во втором тайме мы начали быстрее работать с мячом и смогли найти свободное пространство.



Установка Де Дзерби в перерыве? Мы и так были хороши. Повторюсь: Мистер попросил ускориться в работе с мячом, сказал, чтобы мы находили больше вариантов для передач и располагались между линиями игроков соперника. В дальнейшем плоды этой работы привели к трем забитым мячам.



Настроение перед играми с Десной и Реалом? Финальный свисток прозвучал, и эту игру мы уже забыли, концентрируемся на следующей встрече. Уже с завтрашнего дня начнем подготовку к матчу с Десной – он также очень важен", — сказал Витао в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Черноморец — Шахтер.