Украина

Наставник "моряков" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Главный тренер одесского Черноморца Юрий Мороз прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого Шахтера (0:3).

"Не дотерпели. Если в первом тайме неплохо держались, неплохо играли, оборонялись, имели возможности для контратак, то во втором, особенно после первого гола, силы иссякли, и на футбольном поле было совсем сложно – Шахтер полностью владел мячом и реализовал свои возможности.



Игра в обороне? Вообще, не только сегодня, оцениваю то, как мы играем в обороне, отрицательно. Пропускаем постоянно, практически в каждом матче, и много. Сегодня действовали более-менее слаженно: старались, перестраивались, активно шли, контролировали ситуацию до первого мяча. По поводу пяти или четырех игроков в обороне… Сейчас я исхожу из четырех – пусть они учатся и быстрее растут. Таков мой выбор тактической схемы. Может быть, где-то в дальнейшем мы еще и перейдем на пятерку в обороне, но пока будет так.



Отсутствие Путри в заявке на матч с Шахтером? В связи с тем, что он по карточкам пропускает игру в Полтаве, мы решили пробовать Данила Скорко и Петю Долгова на этих позициях, дать им игровую практику", — приводит слова Мороза пресс-служба "горняков".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Черноморец — Шахтер.