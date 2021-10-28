Украина

Полузащитник прокомментировал продление контракта с "горняками".

Полузащитник Тарас Степаненко поделился эмоциями после продления контракта с Шахтером до лета 2024 года.

"Мне очень приятно, что за время, которое нахожусь в клубе, провел достаточное количество матчей. Буду делать все, чтобы помогать Шахтеру и в дальнейшем! Если войду в топ-5, для меня это будет огромнейшее достижение.



Я хочу сказать слова благодарности. Я в Шахтере с 2010 года – летом будет уже 12 лет. И сегодня для меня очень важный момент. Хотел бы поблагодарить президента клуба, Рината Леонидовича Ахметова, за то, что в 2010 году поверил в меня, оказал доверие, которое я стараюсь оправдывать на каждой тренировке, в каждом матче, каждый день.

Огромное спасибо ФК Шахтер за то, что вырастил меня не только как футболиста, но и как личность, руководству клуба, Сергею Анатольевичу Палкину, Дарио Срне, главному тренеру Роберто Де Дзерби. Я знаю, что они поддержали меня в продлении контракта и сказали свое веское слово для того, чтобы я остался в клубе. Огромное спасибо болельщикам, которые всегда поддерживают команду в победах и поражениях, поддерживают меня. Для нас это многое значит. И, конечно, огромное спасибо моей большой семье – жене, детям, маме, родственникам и друзьям. Они помогли мне принять единственно правильное решение – остаться в клубе, ведь для меня это очень важно. Находиться в Шахтере на протяжении такого времени, соответствовать уровню и амбициям клуба – для меня это большое достижение.

Надеюсь, что буду писать историю вместе с клубом, сколько еще будет сил.



Самый яркий гол за Шахтер из 25? Самый первый. Это был мой дебют в Лиге чемпионов – помню, как переживал, помню этот матч, и в нем я забил. Самый запоминающийся и самый эмоциональный гол. 30? Я думаю, все возможно – буду стараться это сделать. Не такой уж большой показатель, чтобы его нельзя было покорить.



Какие цели? В Шахтере всегда самые высокие. Мы всегда хотим побеждать, и я буду прилагать все усилия. Для этого я здесь нахожусь такое количество времени и останусь на срок нового контракта. А болельщикам хочу сказать большое спасибо за то, что они всегда поддерживают клуб. Мы играем для вас, показываем яркий футбол и добиваемся результата для вас и будем стараться оправдать ваши ожидания", — приводит слова Степаненко официальный сайт "горняков".

Напомним, что ранее Тарас Степаненко провел 500 матч за Шахтер.