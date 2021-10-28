Украина

Наставник харьковчан поделился своими мыслями после игры с Колосом.

Главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против Колоса (1:0).

"Думаю, заслуженная наша победа, она такой, кубковой получилась. Хорошая игра, особенно в первом тайме – то что мы договаривались с ребятами, выполнили: начали агрессивно, создали моменты, но забили однажды. Результат – проход дальше – нас устраивает. Спасибо всем, все молодцы, здорово отработали во всех линиях.

Со всеми будем играть агрессивно, продолжать в том же темпе. Знали команду соперника, знали что они играют длинными передачами, из-за этого сначала прессинговали, а затем не было смысла это делать – они сами нам возвращали мяч. Во втором тайме планировали играть так же агрессивно, но ребята из-за счета где-то пытались его удержать. Все равно выпады были у нас, могли забивать больше.

Состояние Пейшото и Горбунова? Они хорошо себя чувствуют — готовимся дальше.

Цель на Кубок? Будем готовиться дальше, к каждой игре", — сказал Кучер в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Металлист — Колос.