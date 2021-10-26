Украина: Первая лига

Президент Металлиста рассказал о планах клуба.

Президент харьковского Металлиста Александр Ярославский рассказал о целях, которые ставит перед собой клуб.

По словам бизнесмена, Металлист рассчитывает через несколько лет выступать в Лиге чемпионов.

"Если появится Металлист, то уже совсем по-другому будут усиливаться Шахтер, Динамо, Заря, Днепр может появится. Нужен естественный толчок, если УПЛ соберется и поговорит, что нужно что-то менять — ничего не произойдет.

От того, что появится такой претендент на деньги от Лиги чемпионов как Металлист — сон пропадет у некоторых ожидающих нас в УПЛ. Не только сон, но и аппетит.

Какой солдат не мечтает стать генералом? Пока мы целимся на Лигу Европы, далее — ЛЧ. Раньше бюджет команды был больше 40 млн долларов. Но у нас нет цели прийти и тратить много денег, нет. Мы хотим в первую очередь создать классную команду, которая будет бороться с Бешикташем, Сампдорией, Байером, Эвертоном.

Состав должен быть таким, чтобы не стыдно было на трибунах сидеть", — подытожил Ярославский в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Ранее Ярославский рассказал, как будет поступать с долгами клуба по зарплате.