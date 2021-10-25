Украина: Первая лига

Сенегалец получит должность в харьковском клубе.

Легенда харьковского Металлиста Папа Гуйе на днях объявил о завершении своей карьеры.

Однако без работы не останется. Сенегалец станет новым спортивным директором Металлиста. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своей передаче Цыганык Live.

"Папа Гуйе будет спортивным директором клуба. Он будет развивать всю спортивную составляющую клуба, начиная от ДЮСШ. Он будет искать молодых талантов, на детском и взрослом уровне.

Также он будет работать и с основной команде, помогая Евгению Красникову. Они давно знакомы. Раньше, как футболист и директор, а сейчас, как спортивный директор и вице-президент.

Он будет исполнять важную роль. Строить структуру клуба. Эта работа подходит ему", — сказал Цыганык.

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