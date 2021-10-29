Украина

Форвард Зари прокомментировал победу команды над Рухом.

Иранский нападающий луганской Зари Шахаб Захеди прокомментировал выход луганской Зари в 1/4 финала Кубка Украины (2:0).

Футболист заявил о готовности команды завоевать трофей.

"Сейчас каждая игра вызывает у нас трудности, потому что мы – команда, которая способна давать результат. Против нас у всех соперников особый настрой.

В прошлом сезоне мы дошли до финала - стремимся повторить и превзойти это достижение. Что касается моих мячей, то это результат командных действий, я лишь стал тем, кто их завершил. Первый гол позволил нам немного выдохнуть, но 1:0 — скользкий счет, поэтому второй мяч был куда важнее", — сказал Шахаб в интервью Футбол NEWS.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рух — Заря (0:2).