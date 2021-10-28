Украина

Наставник луганчан поделился своими мнением после игры с Рухом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против львовского Руха (2:0).

"Мы здесь 1:1 сыграли в регулярном чемпионате. Мы понимаем, что команда играет от обороны, ищет длинные передачи, особенно стандарты. На это настраивались.

Подключили на этот раз молодежь, чтобы была ротация и дать другим игрокам отдохнуть. Опытного выпустили в конце, он сделал разницу – мы забили и выиграли. Мы понимали, что из этой игры выходит только один победитель и она длится 90 минут. Мы начинали игру с молодыми, потом добавляли игроков основного состава и эта разница сказалась в концовке. Это был наш план.

В чемпионате мы здесь 1:1 сыграли – отскочили, можно так сказать, но это была прошлая игра. Когда мы вышли вперед здесь, уже было дополнительное время — там они уже больше рисковали, мы выбежали и забили второй мяч. Любую команду трудно обыгрывать – нужно что-то ломать, подстраиваться, свое продвигать.

Не закономерная, но заслуженная победа. Хотелось бы назвать ее на классе, но не думаю. У Руха был хороший момент — попали в штангу и если бы отскочило — было бы другое кино. Сыграли на ноль, выиграли, жалко, что 120 минут, а не 90, но что делать? Но едем с хорошим настроением домой", — сказал Скрипник в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Рух — Заря.