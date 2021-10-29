Украина

Итальянский специалист поделился мыслями о проходе Черноморца командой в Кубке Украины.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился своими выводами после победной игры с Черноморцем в Кубке Украины (3:0).

"Могли бы сыграть более эффективно в первом тайме. Тете, Маркос, Судаков очень молоды, Соломон, Корниенко и Конопля тоже – 1999 года рождения. Это нормально, что у них еще нет стопроцентной футбольной злости, хотя есть грандиозный талант. Мы должны все вместе улучшаться. Может быть, это один из наших минусов, который необходимо исправить. И в первом, и во втором таймах мы показали хороший футбол.

Тете – футболист, которого я считаю ключевым. Однако я хочу, чтобы каждый матч он играл именно так. Моя цель – побеждать в любой игре и поднимать трофеи, но еще и улучшить индивидуально всех игроков, особенно молодых. Поэтому Тете не должен думать, что он делает достаточно. Он должен стараться в каждом матче быть ключевым.

Также итальянский специалист рассказал о последних новостях лазарета команды.

"В общей группе снова будут Степаненко, Матвиенко и Бондарь. Педриньо не будет тренироваться три недели. Мы стараемся играть наилучшим образом даже без Педриньо и Траоре. Тем не менее, они для нас ключевые футболисты, которых мы купили в трансферное окно", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Черноморец — Шахтер (0:3).