Украина

Футболист Шахтера прокомментировал победу своей команды в матче УПЛ.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал победу команды над Десной в мачте Украинской Премьер-Лиги (4:1).

"Прессинг должен быть агрессивным. В принципе, сегодня это получалось – хорошо в прессинг вступали, много борьбы выиграли, много отборов сделали.

А когда после атаки забираешь быстро мяч и начинаешь новую, команда соперника быстро подсаживается, чем мы и пользовались", — сказал Степаненко в эфире Футбол NEWS.

После этой победы Шахтер сохранил отставание от киевского Динамо в три очка. У "горняков" 32 очка после 13-ти игр и второе место в турнирной таблице.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Десна (4:1).