Украина

Футболист — о продлении контракта с "горняками".

Полузащитник Тарас Степаненко прокомментировал продление контракта с донецким Шахтером.

"У меня всегда были амбиции, всегда было желание двигаться вперед и развиваться. И я всегда это делал в Шахтере. Каждый тренер, который приходил, давал что-то новое, а я старался расти вместе с командой и клубом.

Конечно, я хотел попробовать уровень европейского футбола. Но я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь, я провел столько времени в клубе, отдал ему частичку себя. Поэтому, я посоветовался с друзьями, с семьей, и решил, что для меня и для них будет лучше, если я останусь дома", — сказал Степаненко YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, 32-летний хавбек поставил подпись под новым контрактом с Шахтером сроком до лета 2024 года.

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