Украина

Football.ua представляет анонс матча 14-го тура украинской Премьер-лиги-2021/22.

В стартовом матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Александрия примет на своем поле харьковский Металлист 1925.

Металлист 1925 — Ингулец

Пятница, 5 ноября, 19:30. Стадион Ника, Александрия. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Александрия летом пережила изменения на тренерском мостике. Вместо многолетнего наставника команды Владимира Шарана на этот пост пришел Юрий Гура. Несмотря на отсутствие ранее опыта на должности такого уровня, команда при новом главном тренере уж точно не сдала и сейчас ведет борьбу за попадание в еврокубковую зону, занимая шестую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Конечно, игры нынешней Александрии редко бывают фееричными с точки зрения голов, однако и тут бывают свои исключения — достаточно вспомнить тот же недавний поединок против Металлиста 1925 в Кубке Украины, когда команды забили на двоих семь мячей, а в 1/4 финала турнира прошли именно подопечные Юрия Гуры (5:2). Однако стоит понимать, что главная сила александрийцев — далеко не атака. Хозяева умеют отсиживаться в обороне и качественно играть на контратаках, за счет чего, например, в этом сезоне были обыграны Шахтер, Заря и созданы проблемы киевскому Динамо.

Другое дело — харьковский Металлист 1925, который способен как много забивать, так много и пропускать. Тот же ключевой нападающий команды Марлисон за девять игр забил четыре гола и составляет конкуренцию в борьбе за звание лучшего бомбардира сезона в Премьер-лиге, пусть сейчас он и значительно отстает от лидирующего Виктора Цыганкова из Динамо, у которого на счету девять забитых мячей в 13 играх.

Что касается самой команды, то перед Металлистом 1925 на этот сезон ставится задача — финишировать в зоне десятого места. Несмотря на последнее разгромное поражение от луганской Зари со счетом 1:6, харьковский клуб выступает лучше всевозможных ожиданий и ныне идет на восьмой строчке, тогда как о борьбе за выживание и речи пока не идет. Конечно, Металлисту 1925 еще есть куда прогрессировать, а команда нуждается в усилении в определенных позициях, из-за чего к предстоящему матчу коллектив Валерия Кривенцова подходит в качестве аутсайдера.