Украина

Наставник киевского Динамо прокомментировал поражение своей команды в матче УПЛ.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в матче с Ворсклой (1:2).

"Какие комментарии могут быть, они сыграли лучше и выиграли. Также, большая помощь от судьи была. Мы не забили свои моменты — значит не заслужили победу.

Было много непонятных мне ситуаций, нужно пересмотреть игру. Одна наша ошибка — нам сразу забили. Нам стало сложнее, нужно было атаковать, но мы не смогли забить. Нервничали, спешили и допускали простые ошибки.

Нас тормозили беспочвенные паузы, беспочвенные остановки. Я не смог восстановить футболистов после поражения от Барселоны. Там тоже была игра, которую мы не должны были проигрывать. Слишком мало прошло времени, чтобы футболисты восстановились", — сказал румынский наставник после матча.

Ранее результат поединка прокомментировал наставник Ворсклы Юрий Максимов.