Лига конференций

26-летний иранец забил гол и отдал результативную передачу.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря на своем поле обыграла софийский ЦСКА со счетом 2:0.

Лучшим игроком по версии статистического портала SofaScore признан автор победного гола Шахаб Захеди, действия которого были оценены в 8,3 балла.

26-летний иранец провел на поле весь поединок и за это время забил гол и отдал результативную передачу. Также он нанес два удара по воротам (один в створ), выполнил две успешные обводки из трех, отдал шесть точных передач из 16, создал один голевой момент, выиграл три верховых единоборства из восьми, заработал три фола, один раз отобрал мяч и сделал один перехват.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Заря — ЦСКА София.

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