Буде-Глимт продолжает лидировать в квартете C.
фото: Заря Луганск
05 ноября 2021, 00:59
Четвертый тур группового этапа Лиги конференций подошел к своему завершению, по итогам которого луганская Заря расположилась на третьем месте в квартете C.
Подопечные Виктора Скрипника одержали победу на ЦСКА София со счетом 2:0 и не позволили конкурентам за выход плей-офф уйти в отрыв.
Лидером группы С по-прежнему является норвежский Буде-Глимт, который вновь отобрал очки у римской Ромы, сыграв с ней вничью (2:2).
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — ЦСКА София вы можете на Football.ua.