Лига конференций

Буде-Глимт продолжает лидировать в квартете C.

Четвертый тур группового этапа Лиги конференций подошел к своему завершению, по итогам которого луганская Заря расположилась на третьем месте в квартете C.

Подопечные Виктора Скрипника одержали победу на ЦСКА София со счетом 2:0 и не позволили конкурентам за выход плей-офф уйти в отрыв.

Лидером группы С по-прежнему является норвежский Буде-Глимт, который вновь отобрал очки у римской Ромы, сыграв с ней вничью (2:2).

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — ЦСКА София вы можете на Football.ua.