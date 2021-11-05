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Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в четвертом поединке группового раунда Лиги конференций УЕФА.

Луганская Заря продолжает удерживать за собой звание единственного донора баллов для рейтинг нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА. Вторая победа над болгарским ЦСКА София была добыта в не менее напряженном противостоянии, чем двумя неделями ранее, однако именно этот результат позволяет команде Виктора Скрипника и дальше жить с мечтой о выходе в раунд плей-офф. Предельно напряженная кадровая ситуация четко прослеживалась по тому факту, что Александра Гладкого пришлось заявлять на игру лишь в качестве "лишнего" футболиста на скамейку для запасных, дабы просто соблюсти нормы регламента. И даже в таких условиях "мужики" нашли в себе силы на итоговый успех, за что их остается только поблагодарить.

Football.ua оценивает игру футболистов Зари в матче на Славутич Арене (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Дмитрий Мацапура — 6,0. Основная работа голкипера Зари в этом поединке — вовремя выходить на перехват фланговых подач соперников, а в остальное время стараться не привезти опасную атаку на свои ворота. Можно сказать, что Мацапура с первым компонентом справился в полной мере, но вот со вторым могло бы и не повезти на 66-й минуте, когда соперники оказались уж очень нерасторопны. Однако, привоз имени Трубина – Марлона не случился, а единственный удар в створ ворот луганчан был спокойно парирован.

Денис Фаворов — 6,0. Действия правого защитника луганчан в плане перемещений по полю не вызывали особых нареканий, однако количество допускаемых ошибок было неприлично большим. Впрочем, эта характеристика касалась практически каждого игрока на футбольном поле по обе стороны баррикад, но от Фаворова увидеть 56% итоговой точности передач достаточно странно.

Конечно, если бы он забил в середине первого тайма в единственном полноценном моменте своей команды до гола Шахаба, то мы могли бы говорить о его действиях совсем в ином ключе. А так, большое количество брака, более 20 потерь мяча, отсутствие точных длинных переводов и навесов — все это портило впечатление от грамотного выбора игроком позиции на футбольном поле.

Виталий Вернидуб (6,5) – Максим Имереков (7,5) — 7,0. В паре центральных защитников особенно выделялся качественным выбором позиции Имереков. В то время как партнер был увлечен силовыми единоборствами, Максим большую часть моментов читал на опережение, поэтому завершил игру с куда меньшими статистическими показателями в плане борьбы. В любом случае, главный вывод по работе пары центральных Зари отображался в конце матча на табло — команде удалось сдержать габаритного Кайседо и не пропустить.

Игорь Снурницын — 6,0. В действиях левого защитника команды Виктора Скрипника мы также могли отмечать много брака при передачах, в то время как потерь при контроле он допускал в два раза меньше, чем партнер на противоположной стороне поля, но при этом и атаковала Заря больше именно через правый фланг. В конечном итоге, наставник луганчан заменил украинца на Жуниньо на 71-й минуте.

Ловро Цвек — 6,0. У хорватского полузащитника в опорной зоне в этот вечер была поддержка в виде более мобильного Хомченовского, что позволяло в отдельных ситуация перекрывать очевидную нехватку скорости перемещений по полю у Цвека. Ловро удавалось чуть лучше распоряжаться с мячом, чем остальным партнерам по команде, и при этом на его плечах была ответственность за действия в зоне подбора перед своей штрафной — одного из ключевых участков в построении атак у соперников.

Дмитрий Хомченовский — 4,0. Откровенно огорчил в этот вечер своей игрой в составе Зари лишь вышедший в опорную зону Хомченовский. Дмитрий прошел по грани допустимого, когда обрезал команду перед штрафной в середине второго тайма, и лишь нерасторопность соперников позволила ему обойтись без сокрушительного потока критики.

Если смотреть исключительно на статистику, то матч для футболиста получился средним по качеству, но беда в том, что практически за каждой из 12 потерь мяча в его исполнении скрывалась потенциальная угроза воротам Зари. Другое дело, что соперники так ничего и не сделали для того, чтобы этими ошибками воспользоваться, за что им большое спасибо.

Максим Лунев — 6,0. Скрипник выпускал на поле своего форварда с целью заместить потерю Громова в плане объема беговой работы и давления на оборону соперников. С этим у Лунева не было особых трудностей, пусть и партнеры не так уж и часто передавали ему мяч в атакующих фазах. Зато, Максим в итоге вышел из игры с чуть ли не наиболее низким процентом барака в своих действиях из числа тех футболистов, которые начинали встречу с первых минут.

Сергей Булеца — 5,5. Атакующий полузащитник в последнее время не впечатляет своей игрой так, как делал это на старте сезона. От Булецы явно ожидают более заметного влияния на атакующую фазу игры команды, но когда потенциальный плеймейкер дает 50% точности передач за игру, при всего 18 выполненных передачах, то впору задуматься о его положении в команде. Другое дело, что заменить Булецу было попросту некем, поэтому и такая условная помощь команде имела определенную ценность.

Аллахьяр Сайядманеш — 6,5. Иранец в этот вечер не был настолько активен в атакующей линии, так как банально не мог рассчитывать на частые встречи с мячом из-за повального брака в подготовительной фазе атак со стороны партнеров. Однако, Аллахьяр уже неоднократно по ходу сезона показывал, насколько он голоден к забитым мячам, а в этом поединке это дало ему дополнительные силы на рывок в контратаку в концовке компенсированного времени.

Захеди Шахаб — 7,0. Форвард прописался за офсайдной линией по ходу этого поединка, допускал высокий процент брака в своих немногочисленных передачах на партнеров, но так уж сложилась судьба, что именно ему предстояло несколькими последовательными удачными действиями и решениями принести своей команде победу. Шахаб проявил откровенный эгоизм в ситуации с первым забитым мячом, но уже через несколько минут помог отличиться голом своему соотечественнику. Оба действия принесли Заре исключительно пользу.

Жуниньо — 6,5. Бразильский фланговый защитник появился на поле под занавес поединка, успев за 19 минут отдать лишь один пас на Шахаба, который в итоге оказался предголевым. Максимальная эффективность в действиях, при все пяти встречах с мячом выглядят достаточно странными показателями, с учетом количества проведенного на поле времени, но именно в поисках одного шанса убежать и выпускал на замену своего подопечного Скрипник.

Кристиан Фагундес, Даниил Алефиренко — пара последних замен от Скрипника в этом матче была больше способом скоротать оставшееся до финального свистка игровое время. И десяти касаний на двоих не успели сделать бразилец и украинец, поэтому оценивать их действия не имеет особого смысла.