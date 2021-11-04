Лига конференций
04 ноября 2021, 21:45
Заря дожала ЦСКА София в концовке поединка
Коллектив Виктора Скрипника добился результата, несмотря на катастрофу с подбором кадров.
Заря — ЦСКА София, фото ФК Заря Луганск
04 ноября 2021, 21:45
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Заря — ЦСКА София 2:0
Голы: Шахаб, 87, Сайядманеш, 90+5
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын (Жуниньо, 71) — Цвек — Хомченовский, Булеца (Алефиренко, 90), Сайядманеш — Лунев (Кристиан, 78), Шахаб.
ЦСКА София: Бузатто — Турицов, Маттей, Лам, Мазику — Йомов, Юга (Крастев, 88), Жеферсон, Вилдсхут (Бе, 73) — Кэри — Кайседо.
Предупреждения: Вернидуб, Снурницын, Шахаб