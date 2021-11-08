Украина

Шевченко стал легендой украинского футбола, заявив о себе в киевском клубе.

Накануне итальянская Дженоа объявила о приходе украинского наставника Андрея Шевченко на пост главного тренера.

Его приход в итальянский клуб свершился перед знаменательной датой как в его карьере, так и в истории украинского футбола.

8 ноября 1994 Шевченко впервые вышел на поле в футболке киевского Динамо. Его дебют случился 27 лет назад в матче против донецкого Шахтера, который "бело-синие" выиграли со счетом 3:1.

В том сезоне на счету Шевченко был один забитый мяч, а уже в следующем он стал чаще выходить на поле и забил 16 голов.

В футболке Динамо Шевченко провел более 170 матчей, в которых забил 83 гола. Также он выступал за Милан, Челси и сборную Украины.

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