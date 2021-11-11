Украина

На одесском стадионе произошло небольшое происшествие.

На стадионе Черноморец в Одессе произошел пожар в день матча между сборными Украины и Болгарии.

Как сообщает портал Думская, в одном из офисов в здании стадиона произошло короткое замыкание проводки в кулере, и огонь успел распространиться на площади в 2 квадратных метра. Пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя до прибытия спасательных служб.

Матч Украина – Болгария состоится в Одессе в четверг, 11 ноября, и начнется в 19:30. Следить за событиями поединка можно в текстовой трансляции на Football.ua.

Ранее сообщалось, что Украина сыграет в поединке в синей форме.