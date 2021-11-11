Украина

Специалист поделился своими мыслями после товарищеской игры с Болгарией.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против Болгарии (1:1).

"Мне очень понравилось, как играла моя команда. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол и этим он прекрасен, но не забиваешь ты — забьют тебе. Было много моментов — не использовали. Скажем я доволен игрой и футболистами и к ним у меня претензий нет.

Плохая реализация моментов — вопрос психологии или невезение? Я вам прямо скажу, я человек опытный. Я никогда не скажу слово — нам не везет. Это чисто техническое мастерство футболистов.

Схема с двумя центральными защитниками? Я доволен тем как ребята сыграли в этой схеме. Я не прочитанная книга. Как говорят — женщина — не прочитанная книга, вот так и я. Я только принял команду — у меня не было времени, чтобы что-то попробовать и тут появилась такая возможность. Я попробовал — мне понравилось. Будем двигаться дальше.

Я не хочу никого запутать перед матчем с Боснией. Сейчас все можно узнать в интернете, все есть в открытом доступе, так что сейчас никого не запутаешь, не обманешь.

Игра Зинченко и Ярмоленко? Я доволен их игрой. Они давно не играли, поэтому провели полный матч. У нас есть четыре дня, так что все нормально. Зинченко также отыграл в обороне, так как мы знаем все возможности и так было запланировано. Все решения я принимаю вместе со своими помощниками.

Дебют Ризныка? Он заслужил этот шанс, с чем я его и поздравил. Он заслужил и поэтому мы с помощниками пошли на такой шаг, для того, чтобы у него была возможность проявить себя.

Вся реализация осталась на Боснию? Конечно, я хочу, я мечтаю о позитивном результате для нашей команды. Мы сделаем все, что будет зависеть от нас. У меня нет негатива после сегодняшнего результата и как я уже сказал, я доволен всеми в этом матче", — сказал Петраков в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина пройдет 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.