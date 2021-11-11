Украина

Бывший хавбек сборной Украины поделился своими мыслями перед игрой "сине-желтых" с Боснией и Герцеговиной.

Полузащитник финского клуба СИК Денис Олейник прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

"В обоих матчах с Казахстаном и дома с финнами мы должны были набирать максимум очков, но потеряли их. Мы владели игровым преимуществом и просто не удержали победы в этих матчах. Сейчас нам не хватает этих зачетных пунктов. Нужно забыть эти неудачи и готовиться к последней игре с Боснией. Нужна только победа.

Важность матча с Боснией? Эта игра решает все. Эта игра подытожит весь отборочный путь нашей команды. Мы должны были решать задачу раньше, но не сделали этого. С Боснией будет очень эмоциональная игра. На первый план здесь выйдет бойцовский характер, организация и дисциплина. Будет много борьбы и победит тот, кто больше будет желать этого", — приводит слова Олейника ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина пройдет 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.