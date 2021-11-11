ЧМ-2022. Отбор

Первая половина игры завершилась со счетом 0:1.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимает сборную Болгарии в Одессе и проигрывает со счетом 0:1 после первого тайма.

Национальная команда впервые под руководством Александра Петракова не смогла отметиться голом в первом тайме.

До этого сборная Украины поражала ворота Казахстана, Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Чехии в первой половине игры.

Матч Украина — Болгария начался в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.