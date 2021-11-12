Украина

Юрий Береза прокомментировал судейство в украинском футболе.

Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал судейство в украинском футболе, а также затронул тему о проблемах детского футбола.

"В Украине за последние 20 лет футбол превратился в забаву родителей. Как сделать и заинтересовать тренера, чтобы тот больше смотрел на их ребенка, или когда родители сбрасываются средствами на судью, чтобы он не мочил команду. Это нормально?

Днепр-1 не платил судьям и никогда не будет платить. Почему мы закрываем глаза, что Днепр не платит, а все уровни детского футбола платят? Тогда не удивляйтесь, что нас убивали. Днепр мог занять первое место в чемпионате, и не раз, но люди в черном убивали мой клуб, за который я болел.

Тот же Колос, сколько пенальти они пробили в прошлом сезоне? Я считаю, что судья должен комментировать свою работу после игры, как тренер. Если принимаешь решение, то ты должен прокомментировать свои действия. После матча или в комитете.

Первая лига, я не смотрю Металлист, но когда большинство команд говорят, что есть проблема с судейством, то дыма без огня не бывает. Только началась налаживаться ситуация в стране с судейством, как появился Металлист.

Помните нашу игру с Александрией? Там тоже было убийство. Но начинается все это с детей, и закончится детьми", — приводит слова Березы Telegram-канал Днепрянин.

Ранее с жесткими словами в адрес арбитража выступил президент Ингульца Александр Поворознюк.