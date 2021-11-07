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Динамо Киев - Ворскла, фото Динамо
07 ноября 2021, 01:12
В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало полтавскую Ворсклу на НСК Олимпийский, где потерпело сенсационное поражение со счетом 1:2.
Главный арбитр встречи Сергей Иванов отметился несколькими спорными эпизодами. Предлагаем вам высказать свое мнение относительно них.
Видео всех эпизодов:
Желтая карточка Тамму.
Эстонский защитник ногой заехал по лицу Рамиресу в борьбе за мяч — арбитр ограничился желтой карточкой.
Желтая карточка Забарному.
Молодой защитник руками задержал соперника и получил желтую карточку, а в начале второго тайма сбил Кане — арбитр обошелся без предупреждения.
Возможный свободный удар для Динамо.
Резник взял мяч в руки после передачи Пердуты назад, о чем уже упомянул Денис Бойко.
Предупреждение для Шапаренко.
Шапаренко руками уложил соперника на газон, а позже сыграл прямой ногой. Арбитр показал "горчичник" только во втором моменте.
Пенальти в ворота Динамо.
Сидорчук заблокировал Степанюка — так посчитал главный арбитр встречи.
Вторая желтая карточка Кравчука.
Грубый подкат, а через несколько минут футболист прошелся шипами по ноге соперника.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Динамо Киев и Ворсклой.