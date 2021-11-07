Украина

Предлагаем вам пройти опрос по центральному матчу тура УПЛ.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало полтавскую Ворсклу на НСК Олимпийский, где потерпело сенсационное поражение со счетом 1:2.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов отметился несколькими спорными эпизодами. Предлагаем вам высказать свое мнение относительно них.

Видео всех эпизодов:

Желтая карточка Тамму.

Эстонский защитник ногой заехал по лицу Рамиресу в борьбе за мяч — арбитр ограничился желтой карточкой.

Желтая карточка Забарному.

Молодой защитник руками задержал соперника и получил желтую карточку, а в начале второго тайма сбил Кане — арбитр обошелся без предупреждения.

Возможный свободный удар для Динамо.

Резник взял мяч в руки после передачи Пердуты назад, о чем уже упомянул Денис Бойко.

Предупреждение для Шапаренко.

Шапаренко руками уложил соперника на газон, а позже сыграл прямой ногой. Арбитр показал "горчичник" только во втором моменте.

Пенальти в ворота Динамо.

Сидорчук заблокировал Степанюка — так посчитал главный арбитр встречи.

Вторая желтая карточка Кравчука.

Грубый подкат, а через несколько минут футболист прошелся шипами по ноге соперника.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Динамо Киев и Ворсклой.