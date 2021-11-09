Украина

"Горняки" сделали перерыв в тренировочной работе до 13 ноября.

В связи с международным перерывом на игры сборных, донецкий Шахтер получил пять выходных после поединка 14 тура УПЛ против Колоса (3:1). Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Таким образом, команда Роберто Де Дзерби приступит к тренировочному процессу в субботу, 13 ноября, на своей базе в Святошино. "Горняки" будут готовится к следующему матчу против Руха с теми футболистами, которые не были вызваны в свои национальные команды.

Отметим, что после победы над Колосом и неудачи киевского Динамо в матче против Ворсклы (1:2), Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ.

Следующий матч Шахтер проведет против Руха. Игра 15 тура УПЛ пройдет в субботу, 20 ноября.

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