Украина

Евгений Красников прокомментировал слова президента Днепра-1.

Вице-президент Металлиста Евгений Красников прокомментировал слова президента Днепра-1 Юрия Березы, который недавно обсудил проблемы судейства в матчах с участием харьковского клуба.

"Мы старались на это не обращать внимание, но когда президенты клубов высшей лиги начинают рассказывать за судейство Металлиста...для меня это нонсенс. Без примеров, без почвы.

Украли... Что мы украли? У кого украли? Когда к знаменитой команде приставляют цифру 1, вот это вопросы. А когда президент возвращает бренд, возвращает имя Металлист – это самый старший клуб в Украине.

Просто не хватает слов возмущения. Очень много слов в воздух бросают. Я не могу понять — это какой-то заказ против нас? Для нас это все мелочи, мы это все переживем, мы идем вперед. А люди, которые плохо говорят о нашем президенте и клубе, выглядят смешно", — сказал Красников в эфире ТК Футбол 1/2/3.

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