Украина

Футболист задумался о будущем после футбола.

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Денис Гармаш поразмышлял о жизни после окончания карьеры.

"Жил и жил, за будущее стал думать, наверное, когда за 30 стукнуло. А так — играешь, будто будешь всю жизнь это делать. В 23 не думал, что будет после завершения карьеры.

Сейчас думаю уже, что дальше будет. Мысли есть. Тренировать — нет, но в футболе хочу остаться, чтобы команде помогать".

"Еще 5-6 лет есть. Надо как-то построить, чтобы семья дальше существовала, жить за что-то придется. Можно бизнесом заниматься, но хочется еще в футболе побыть, селекционер какой-то — у меня с головой все в порядке.

Вижу, хороший игрок или нет, с этим разбираюсь. За эти 10 лет у меня свое мнение было, и оно угадывается. Много легионеров не заиграло, мы берем, а оно не "в точку". Хотя бы недельку дайте мне потренироваться. Мне бы селекционером — голова варит, могу посоветовать что-то", — сказал Гармаш в интервью BurBuzz.

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