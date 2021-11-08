Украина

Александр Петраков прокомментировал вызов игрока в сборную.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о вызове Александра Петракова.

"Гармаш? Пригласил Гармаша, потому что он хорошо играет в УПЛ, забивает голы. Посмотрим, на какой позиции. Денис может играть на многих позициях. Я его знаю еще с юношества. Посмотрим, чем он будет полезен для сборной.

Не вижу ничего резонансного в его вызове. Играет в Динамо Киев, заслуженный человек, провел много матчей, забивает голы. Чем не нравится Гармаш? Понять не могу. Мне он нравится", — сказал Александр Петраков на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Гармаш провел 200 матч в чемпионате Украины.