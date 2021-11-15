Украина

Юрий Береза оценил развитие украинского футбола.

Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза продолжает акцентировать внимание на украинском футболе и теперь с темы судейства он перескочил на развитие молодежи и выступлением топ-клубов УПЛ в Европе.

"Футбол, который был до 2014 года, был надут. Футболисту 19 лет, а он имеет зарплату 100 тысяч евро в месяц — это неправильно для страны, где пенсия 3-4 тысячи гривен. Были созданы два суперклуба и подтанцовка.

У Шахтера и Динамо самая мощная футбольная школа, а в составе "горняков" во время еврокубков на поле выходят только два украинца. Получается, юношеский футбол Шахтера — фикция?

Пандемия убила футбол в мире, а наш футбол и так был не на лучшем уровне. Сейчас мы видим тенденцию, что в Украине есть два суперклуба, которые в Европе получают 0:5", — приводит слова Березы Telegram-канал Днепрянин.

Ранее Береза раскритиковал судейство, сославшись на жалобы вокруг матчей Металлиста в Первой лиге Украины, на что жестко ответил харьковский клуб.