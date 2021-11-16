Украина

Бразильский футболист готовится к возвращению на поле в матче против Руха.

Шахтер продолжает подготовку к поединку 15 тура украинской Премьер-лиги против львовского Руха, сообщает пресс-служба "горняков".

Сегодня, 16 ноября, подопечные Роберто Де Дзерби чуть менее получаса занимались фитнесом, а затем перешли к упражнениям на поле. Тренировочное занятие продлилось 40 минут.

Также отмечается, что в общую группу после травмы вернулся бразильский полузащитник Педриньо.

Напомним, ближайший матч Шахтер проведет на своем поле против Руха. Игра состоится в субботу, 20 ноября, в 17:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.