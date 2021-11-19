Украина

Защитник львовской команды поделился своими мыслями перед игрой с Шахтером.

Защитник львовского Руха Максим Белый прокомментировал предстоящий поединок 15 тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"Против такой команды как Шахтер всегда интересно сыграть. Будем противостоять клубу европейского уровня. Разумеется, это гранд украинского футбола. Сейчас у "горняков" новый тренер. Они играют по новой тактической схеме. Это скоростная команда, хорошо играющая в пас и контролирующая мяч. Ни для кого не секрет, что у дончан индивидуально очень сильные игроки. Нас ждет тяжелый матч.

К матчу готовимся в обычном режиме. Конечно, после досадного поражения Черноморца в родных стенах, настроение не самое лучшее, но мы понимаем, что оглядываться назад смысла нет. Нужно смотреть только вперед. Очень серьезно подходим к матчу с Шахтером. Будем делать все для того, чтобы получить очки. Важно сыграть сконцентрированно и отдать все силы в поле. Если выиграть большинство единоборств, шансы на положительный результат появятся", — приводит слова Белого пресс-служба львовян.

Напомним, матч Шахтер — Рух пройдет завтра, 20 ноября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.