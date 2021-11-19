Украина

Президент Динамо Киев дал комментарий после матча.

Динамо Киев в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины играло против Черноморца и добилось сокрушительной победы.

Президент киевлян Игорь Суркис объяснил из-за чего арендованным у Динамо игрокам разрешили играть, а также раскритиковал работу арбитров.

"Разрешили играть арендованным? Иначе у Черноморца бы некому было играть. Сегодня эти ребята посмотрели, как нужно играть. Они же все хотят выступать в киевском Динамо. И многие из них обижаются. Пускай показывают свой уровень, доказывают и играют. Да и, во-первых, разрешение играть арендованным дал главный тренер. Я в эти вопросы не лезу. Им нужно набираться опыта.

При таком счете сложно сказать, что кто-то понравился. Скорко неплохо выглядел в начале встречи. Затем началась нервозность. Пара центральных защитников, мне кажется, отыграла не совсем качественно. А во втором тайме, когда вышел Михайленко, стало поспокойнее. Я обычно никого не выделяю в чужой команде, потому что смотрю на свою.

Момент с долгим просмотром повтора при пенальти за игру рукой? При таком счете я такой комедии не видел сколько живу. И вы, наверное, тоже. Давайте будем откровенны. У нас же футбол, а не цирк. По пять минут смотреть, был пенальти или нет – да лучше бы его отменили, но не смешили бы людей. Видно же было, что защитник Черноморца сыграл рукой. Я так понимаю, смотрели, было ли вне игры или нет. Но нужно это делать быстро. Сейчас пришел новый куратор – возможно, он научит арбитров, как нужно работать", — приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Черноморцем и Динамо Киев.