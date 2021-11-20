Украина

Полузащитник киевлян — о сокрушительной победе.

Динамо Киев в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины играло против Черноморца и добилось сокрушительной победы.

Полузащитник Виталий Буяльский, отметившийся дублем, дал комментарий после матча.

"Конечно, не ожидали, что будет такой крупный счет. Первые минут 20 было тяжело, соперник играл хорошо, но после гола появились свободные зоны, которые мы начали использовать. У нас в чемпионате всегда главное первыми забить, и потом становится легче.

Репетиция перед Баварией? Нет, это несравнимые матчи и совершенно разный уровень. К Баварии надо будет готовиться намного серьезнее.

Мои голы? В первом эпизоде повезло, а во втором Витя дал мне пробить 11-метровый – спасибо ему, удалось забить", — приводит слова Буяльского официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Черноморцем и Динамо Киев.