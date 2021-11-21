Украина

Нападающий Миная — о матче чемпионата Украины против Ингульца.

Евгений Селезнев прокомментировал итог матча Минай — Ингулец и тот факт, что отметился долгожданным забитым голом.

"На душе сейчас не очень хорошо. Мы вели в счете, но пропустили нелепый гол. Что тут говорить?

За себя рад. Я помню те слова (президента Ингульца — прим.ред.) о том, что я не футболист. Как не футболист может забивать мастодонту и украинскому гранду — Ингульцу? Это ложка меда в бочке дегтя.

Эмоционально праздновал потому что 12 матчей не мог забить, а сейчас забил. Все голы посвящаю сыну, родителям, отцу, который умер.

Мне было тяжело тренироваться, я порвал мышцу. Только 3 дня я тренировался. Я считаю, что 55-60 минут мне достаточно для этого матча", — сказал Селезнев в эфире телеканала Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Минай — Ингулец.