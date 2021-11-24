Украина

Определились номинанты после 15 туров.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лавный тренер ПФК Львов Олег Дулуб стал лучшим тренером 15-го тура национального первенства.

Под руководством украинского специалиста "золотые львы" сумели обыграть луганскую Зарю на Арене Львов со счетом 2:1.

Львов — Заря 2:1 Видео голов и обзор матча

Лучшим футболистом тура стал нападающий днепровского Днепра-1 Артем Довбик, который в игре против Александрии (3:1) отметился дублем.

Днепр-1 — Александрия 3:1 Видео голов и обзор матча

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.