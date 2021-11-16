U-21

Стал известен состав "сине-желтых" на поединок отборочного цикла Евро-2023.

Тренерский штаб молодежной сборной Украины во главе с Русланом Ротанем определился со стартовым составом на поединок отборочного цикла Евро-2023 против Сербии.

Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч – Судаков, Бондаренко, Крыськив – Мудрик, Михайленко, Вьюнник.

Запасные: Фесюн, Боль, Желизко, Назаренко, Кухаревич, Ванат, Алефиренко, Очеретько, Бражко.

После пяти матчей Украина набрала 10 очков и занимает второе место в группе Н, отставая от Франции на три балла. У Сербии пять очков и пятая строчка.

Напомним, матч Украина U-21 — Сербия U-21 состоится сегодня, 16 ноября, в 18:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями поединка можно на Football.ua.