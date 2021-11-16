U-21

Хавбек молодежной сборной Украины поделился своими эмоциями после игры с Сербией.

Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу своей команды в матче отборочного цикла Евро-2023 против Сербии (2:1).

"Так и есть, мы должны были закрывать игру еще в первом тайме. Не знаю, почему не вышло. Возможно на тренировках нужно уделить больше времени ударам или таким ситуациям, которые часто случаются.

Мой ассист? Мы разбирали до игры еще. Я знал, что когда у Трубина мяч, он может отдать такой пас.

Пропустили мы интересный гол. Мне кажется, там рука была – нельзя такие голы засчитывать. Очень хорошо, что показали характер и нашли силы сразу забить второй гол.

Будем бороться с Францией – игра на игру не приходится. В следующий раз будет другой матч. Будем готовиться и биться со всеми командами.

Круто было с болельщиками, очень атмосферно. Львову большое спасибо – всем пришедшим низкий уклон. Очень приятно, чувствуется атмосфера домашней игры", — сказал Мудрик в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Украина U-21 — Сербия U-21.