Хавбек молодежной сборной Украины поделился своими эмоциями после игры с Сербией.
Михаил Мудрик (справа), УАФ
16 ноября 2021, 22:45
Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу своей команды в матче отборочного цикла Евро-2023 против Сербии (2:1).
"Так и есть, мы должны были закрывать игру еще в первом тайме. Не знаю, почему не вышло. Возможно на тренировках нужно уделить больше времени ударам или таким ситуациям, которые часто случаются.
Мой ассист? Мы разбирали до игры еще. Я знал, что когда у Трубина мяч, он может отдать такой пас.
Пропустили мы интересный гол. Мне кажется, там рука была – нельзя такие голы засчитывать. Очень хорошо, что показали характер и нашли силы сразу забить второй гол.
Будем бороться с Францией – игра на игру не приходится. В следующий раз будет другой матч. Будем готовиться и биться со всеми командами.
Круто было с болельщиками, очень атмосферно. Львову большое спасибо – всем пришедшим низкий уклон. Очень приятно, чувствуется атмосфера домашней игры", — сказал Мудрик в эфире ТК Футбол 1/2/3.
На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Украина U-21 — Сербия U-21.