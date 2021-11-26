Украина

Защитник "аозовцев" поделился своими ожиданиями перед игрой со Львовом.

Защитник Мариуполя Петар Босанчыч прокомментировал предстоящий поединок 16 тура УПЛ против Львова.

"Впереди у нас будет очень важный матч. Львов — наш конкурент и сосед по турнирной таблице. Очень важно будет в этом поединке завоевать очки. Мы серьезно готовимся к игре. Уверен, что мы на 100 процентов выложимся на поле, чтобы победить.

Мы уже смотрели игры Львова. Наш тренерский штаб детально разобрал соперника, и мы знаем сильные и слабые стороны львовян. Могу сказать, что Львов — очень хорошо играет в обороне. У них есть мощный оборонительный блок, который состоит из пяти защитников. У них контратакующий стиль игры. Мы проанализировали игру соперника, но все же будем концентрироваться на своей игре", — приводит слова Босанчыча пресс-служба "азовцев".

Напомним, матч Мариуполь — Львов состоится сегодня, 26 ноября, в 19:30 по киевскому времени.