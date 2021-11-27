Украина

Наставник Миная пообщался с прессой после игры.

Главный тренер Миная Игорь Леонов прокомментировал поражение в рамках УПЛ от киевского Динамо (0:2).

"Ребята в раздевалке убитые чуть-чуть. Но это Динамо. В плохом психологическом состоянии находимся, мы недобрали много очков в предыдущих матчах. Но ничего, будем идти вперед. Ребят поблагодарил за игру. Конечно, надо играть с 1-й по 90-ю минуту, а не только во втором тайме. Если будем играть как во втором тайме – у команды есть хорошее будущее".

"Мы же играли не с дворовой командой, а с Динамо. Соперник доминировал. Мы в перерыве внесли некоторые коррективы. Евгений Селезнев вышел и почти всю игру сделал во втором тайме. Только результата нет, а так он все сделал. Я, конечно, утрирую, но во втором тайме очень хорошо ребята вышли. И Селезнев хорошо вышел, и Месхи. Хахлев сыграл в двух предыдущих матчах, тяжеловато было. Мы за неделю провели три матча. Это большая нагрузка на ребят. Но они молодцы", — сказал Леонов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.