Румынский защитник не дал никакой конкретики о трансфере.
Раду Бобок, фото Фарул
27 ноября 2021, 22:22
Правый защитник румынского Фарула Раду Бобок прокомментировал возможный переход в киевское Динамо.
"Не в первый раз вокруг меня возникают слухи. Их было много, но ничего не происходило, и я оставался в команде. Нужно подождать и посмотреть, что будет зимой", — приводит слова Бобока Digi Sport.
В текущем сезоне Бобок провел шесть матчей за Фарул, в которых сумел отличиться результативной передачей. Transfermarkt оценивает футболиста в 1.3 млн евро.
Отметим, что у футболиста есть опыт выступления за сборную Румынии U-15 и U-23.
Напомним, ожидается, что футболист обойдется киевскому Динамо в миллион евро.