Украина

Румынский защитник не дал никакой конкретики о трансфере.

Правый защитник румынского Фарула Раду Бобок прокомментировал возможный переход в киевское Динамо.

"Не в первый раз вокруг меня возникают слухи. Их было много, но ничего не происходило, и я оставался в команде. Нужно подождать и посмотреть, что будет зимой", — приводит слова Бобока Digi Sport.

В текущем сезоне Бобок провел шесть матчей за Фарул, в которых сумел отличиться результативной передачей. Transfermarkt оценивает футболиста в 1.3 млн евро.

Отметим, что у футболиста есть опыт выступления за сборную Румынии U-15 и U-23.

Напомним, ожидается, что футболист обойдется киевскому Динамо в миллион евро.