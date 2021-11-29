Украина

Главный тренер Колоса поделился эмоциями после победы своей команды в матче УПЛ.

В рамках 16-го тура Украинской Премьер-Лиги Колос на своем поле сумел минимально обыграть Верес (1:0), что позволило "колоскам" подняться на десятую строчку в турнирной таблице.

Главный тренер хозяев Ярослав Вишняк прокомментировал исход поединка, отметив более низкий градус противостояния, по сравнению с другими встречами команд.

"После игры эмоции положительные. Ребята за счет характера сумели сломить сопротивление Вереса и выиграть этот матч. Перед забитым голом соперник бросал аут и мы отрабатывали такие ситуации, когда нужно сужать пространство, что и получилось.

Когда я был игроком и мы обыгрывали Верес, то встречи были более принципиальными. Сейчас мы более спокойно реагируем на футбольные вещи", — приводит слова наставника официальный сайт Колоса.

Напомним, после этой победы Колос утвердил специалиста главным тренером команды, убрав приставку "и.о.".