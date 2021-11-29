Украина

Хавбек Металлист 1925 прокомментировал последние неудачи своей команды.

Металлист 1925 не знает вкуса побед уже на протяжении пяти матчей, последний раз сумев обыграть соперника в 11-м туре Украинской Премьер-Лиги.

Полузащитник харьковчан Дмитрий Крыськив прокомментировал последние неудачи своей команды, в том числе и поражение от Руха (0:2).

У нас не получается играть в своем стиле в последних матчах, в том числе и с Рухом. Надо собраться с ребятами и разобраться, почему так происходит.

Команда не может выиграть уже пять матчей — у нас действительно кризис. Мы показывали хороший футбол и побеждали, а сейчас нет ни того, ни другого", — приводит слова футболиста официальный сайт харьковского клуба.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Украины между Рухом и Металлистом 1925.